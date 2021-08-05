Килипко в финале с первой попытки одолела высоту 4,5 метра. А вот с высотой в 4,7 метра уже не справилась. Хотя на чемпионате Украины ей подчинилась эта высота, став для Килипко личным рекордом в карьере.

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После своего выступления спортсменка заявила, что помешало ей прыгнуть на 4,7 метра отсутствие тренера.

"У каждого все индивидуально, и никто не смог бы мне помочь. Почему здесь нет моего личного тренера? Я до сих пор ни от кого не услышала ответа. Я просила, говорила, что мне нужен тренер. Мне обещали, что решение будет принято позже. Будет заседание или еще что-то. На сегодня я не услышала ответа, почему нет моего тренера. Но не только я. Еще есть Яна Гладийчук – вторая спортсменка в прыжках на Олимпиаде от нашей команды. Опять тренера не берут. Посчитали, что не нужен тренер для шеста. Я не понимаю, почему так происходит в нашей стране. По каким критериям это делается. Я просила, три раза слезно просила, что мне нужен тренер", – рассказала спортсменка.

Она пожаловалась, что без тренерской поддержки трудно показать лучший результат. Ведь тренер может подсказать то, что сама не может увидеть спортсменка.

Ты убиваешь себя, столько лет тренируешься, столько всего вкладываешь. Затем едешь и остаешься в секторе одна. Я сегодня вышла на разминку – на трибуне ни души из Украины. Я разминаюсь одна, совершенно одна. У всех тренера сидят, хоть какая-то поддержка, а я одна. Никто не знает как я прыгаю, что мне надо. Поддержка зрителей большая, но мне нужна поддержка моего тренера. Больше ничего. Очень трудно быть одной. Многие поддерживают, очень много людей. Хотелось показать хороший результат. Было бы все по другому, потому что тренер знает меня "от А до Я", мы 15 лет вместе,

– рассказала Килипко.

Несмотря на это, прыгунья осталась довольна своим результатом на Олимпиаде.

Стоит отметить, что в финале все спортсменки стартовали с высоты в 4,5 метра. Килипко это сделала с первой попытки. А вот за три попытки одолели 4,7 метра не удалось.

Килипко стала пятой именно благодаря тому, что на 4,5 метра прыгнула с первой попытки. Его она разделила с финкой Вильма Мурти и словенкой Тиной Шуте.

Олимпийской чемпионкой Токио стала американка Кэти Нажотта – единственная прыгунья, взявшая высоту 4.90 метра. "Серебро" и "бронзу" завоевали представительница ОКР Анжелика Сидорова и британка Холли Брэдшоу, которые одолели 4,85 метра.