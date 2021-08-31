С чего возник скандал

На Паралимпиаде-2020 Максим Коваль и Александр Яровой завоевали для сборной Украины две медали в толкании ядра. Они показали второй и третий результат. Опередил их Мухаммад Зияд Золкефли из Малайзии, который установил мировой рекорд.

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Однако уже во время награждения оказалось, что малазийского спортсмена дисквалифицировали. Произошло это после жалобы украинской стороны. Они обратили внимание, что малайзиец и еще два легкоатлета прибыли с опозданием в комнату ожидания перед началом соревнований. Поэтому организаторы дисквалифицировали Золкефли и спортсменов из Эквадора и Австралии. Поэтому победа досталась украинцам.

Малазийская атака в соцсетях

Такое решение возмутило Малазийскую сторону. И там решили прибегнуть к атакам в соцсетях на страницы Международного паралимпийского комитета. Малазийцы оставили немало постов в твиттере и фейсбуке. В трендах малазийского сегмента твиттер на первом месте "Украина", на втором – "Зияд", а на четвертом – "Максим Коваль".

После этого они прибегли и к атаке Национального олимпийского комитета Украины и страницы самого Максима Коваля.

Например, под новостью о золотой медали Коваля на фейсбук-странице Спорт 24 оставили 39 тысяч комментариев за 3 часа с момента опубликования. А также 14 тысяч лайков и 2 тысячи репостов.

При этом свои сообщения малазийцы перевели через гугл-переводчик. Поэтому понять значение некоторых предложений довольно трудно.

Но на этом они не остановились. Малазийцы оставляют гневные комментарии и под другими новостями на странице Спорт 24.