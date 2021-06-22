Соответствующее заявление опубликовали на сайте организации.

К слову Ястремская резко отреагировала на слухи, что допинг попал в ее организм после секса

"Решением независимого трибунала установлено, что госпожа Ястремская: (1) совершила нарушение статьи 2.1 Программы; (2) сделала это нарушение без вины или халатности, и поэтому срок дисквалификации не налагается и (3) имеет право возобновить выступление на соревнованиях с немедленным вступлением в силу. Это решение может быть обжаловано WADA и НАДО Украины в Спортивном арбитражном суде", – говорится в сообщении.

Таким образом, Даяна Ястремская сможет сыграть на Wimbledon-2021. Она еще раньше попала в список участниц вместе с Элиной Свитолиной и Екатериной Козловой.

Что известно о допинге Ястремской