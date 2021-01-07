Одна из лучших теннисисток Украины Даяна Ястремская полностью провалила тест на допинг. В организме украинки был найден запрещенный препарат.

В организме 20-летней украинской теннисистки Даяны Ястремской были найдены метаболиты местеролона, которые входят в допинговые вещества. Об этом сообщил Antidoping.itftennis.com.

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Неожиданный допинг

Эту пробу спортсменка сдала еще 24 ноября, а обвинения по употреблению допинга были предъявлены 22 декабря 2020-го года. Из-за этого Ястремская не сможет участвовать в соревнованиях с 7 января 2021-го года. Сама теннисистка на своей странице в твиттере опровергла употребление запрещенных препаратов.

Несколько дней назад получила сообщение от ITF, что мой допинг-тест показал положительный результат. Я ответственно заявляю, что никогда не принимала запрещенных препаратов. Я шокирована таким известием, как за две недели до этого теста на турнире в Линце сдавала допинг-тест, который был отрицательным. После этого я перестала тренироваться, чтобы отдохнуть перед новым сезоном,

– написала Даяна.

Странно, что именно это вещество было найдено в организме украинской теннисистки. Этот препарат преимущественно используют мужчины в основном для лечения низкого уровня тестостерона. Что касается женщин, то он может привести к негативным побочным эффектам.

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