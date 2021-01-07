Вторая ракетка Украины Ястремская провалила допинг-тест
Одна из лучших теннисисток Украины Даяна Ястремская полностью провалила тест на допинг. В организме украинки был найден запрещенный препарат.
В организме 20-летней украинской теннисистки Даяны Ястремской были найдены метаболиты местеролона, которые входят в допинговые вещества. Об этом сообщил Antidoping.itftennis.com.
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Неожиданный допинг
Эту пробу спортсменка сдала еще 24 ноября, а обвинения по употреблению допинга были предъявлены 22 декабря 2020-го года. Из-за этого Ястремская не сможет участвовать в соревнованиях с 7 января 2021-го года. Сама теннисистка на своей странице в твиттере опровергла употребление запрещенных препаратов.
Несколько дней назад получила сообщение от ITF, что мой допинг-тест показал положительный результат. Я ответственно заявляю, что никогда не принимала запрещенных препаратов. Я шокирована таким известием, как за две недели до этого теста на турнире в Линце сдавала допинг-тест, который был отрицательным. После этого я перестала тренироваться, чтобы отдохнуть перед новым сезоном,
– написала Даяна.
Странно, что именно это вещество было найдено в организме украинской теннисистки. Этот препарат преимущественно используют мужчины в основном для лечения низкого уровня тестостерона. Что касается женщин, то он может привести к негативным побочным эффектам.
Карьера Ястремской: главное
- На юниорском уровне Ястремская достигала шестой строчки мирового рейтинга, была финалисткой Уимблдонского турнира 2016-го года среди девушек в одиночном разряде, а также финалисткой Открытого чемпионата Австралии 2016 года в парном разряде.
- В 2016 году дебютировала на взрослых соревнованиях в турнирах WTA на Istanbul Cup. В следующем году на этом же турнире она одержала свою первую победу, одолев в первом круге Андреу Петкович.
- В июле 2018-го года Даяна взобралась в топ-100 теннисисток, стала первой из тех, кто родился в 2000-х годах. 14 октября того же года она получила свой первый титул в WTA туре на турнире Hong Kong Tennis Open. Украинка победила в финале 24-ю ракетку мира китаянку Ван Цян. В течение турнира Даяна не отдала своим соперницам ни одного сета и установила рекорд Украины, получив титул в возрасте 18 лет и 4 месяца.
- Сейчас в рейтинге WTA с 1925 очками занимает высокое 29 место.
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