Операция "Геркулес"

В расследовании говорится, что Национальный антидопинговый центр Украины с 2012 года мог заранее сообщать спортсменам о сборе допинг-проб.

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"Есть убедительные и подтвержденные данные о том, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, чтобы просить их явиться на следующий день для тестирования. Полученные данные свидетельствуют о том, что организация часто могла использовать эту практику перед важными международными соревнованиями, были случаи, когда вся национальная команда по отдельно взятому виду спорта присутствовала в НАДЦУ, ожидая тестирования", – отметил глава департамента расследований WADA Гюнтер Янгер.

Подозревают, что НАДЦУ в 2021 году предоставил ложную информацию по меньшей мере о шести допинг-пробах, которые были взяты в соревновательный период, однако на самом деле они были сданы во внесоревновательное время.

Зачем необходимы такие махинации?

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что образцы были неправильно представлены для того, чтобы спортсмен сдал необходимое количество внесоревновательных тестов к Олимпийским играм в Токио. Таким образом, положительный тест может быть ошибочно классифицирован как отрицательный и в результате спортсмен может избежать нарушения антидопинговых правил", – добавил Гюнтер Янгер.

WADA в ближайшее время примет решение по результатам этого расследования. Также там отметили, что против НАДЦУ возбужден процесс по его соответствию кодексу WADA.