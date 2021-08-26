Об этом в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. В штабе на украинскую сборную команду работали всего 15 человек.

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Украинская олимпийская команда состояла из 153 спортсменов. Кроме того, как объяснил министр, 50% по правилам международного олимпийского комитета – это врачи, массажисты и тренеры.

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Вадим Гутцай заметил, что каждая федерация отвечает за подготовку своей команды на Олимпийских играх, определяет, кто из тренеров едет на Олимпийские игры, утверждают и подают эти списки на рассмотрение министерству и олимпийскому комитету.

Невозможно везти на Олимпийские игры личных тренеров. Нет такой квоты по международному олимпийскому комитету. И это реальный расчет. Поэтому такая ситуация,

– отметил он

Министр добавил, что федерация легкой атлетики приняла решение, что первые спортсмены, входящие в десятку мирового рейтинга, будут ехать с личными тренерами. Все, кто не попадают в десятку, – им будут помогать другие тренеры, входящие в делегацию легкой атлетики.

"Поэтому все спортсмены, которые шли на медали – были обеспечены полностью. И так федерация решила, что первые, кто в мировых дистанциях, они были обеспечены тренерами. Так они решили, так решила федерация. Если есть вопросы – задавайте вопросы федерации" , – резюмировал Гутцай.

Обратите внимание! По словам министра, с 8 итальянскими спортсменами по фехтованию поехали всего 3 тренера. Больше не предоставили квоты на тренеров.

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