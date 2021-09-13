Петраков о Малиновском

Наставник сборной рассказал о ситуации с Русланом Малиновским. По словам тренера, Руслан обиделся на него из-за того, что не попал в основной состав на матчи против Казахстана и Франции. От участия в товарищеской игре с Чехией Малиновский якобы отказался.

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Еще Малиновский подошел. Говорит, Я тоже хочу уехать. Мы ему сказали, что купили билет на 9 число, еще игра с Чехией. Он говорит: "Я не хочу оставаться, я хочу уехать". Он это ничем не объяснил. Я попросил администратора купить ему билет. Человек хочет ехать, пусть едет,

– сказал тренер.

Петраков заверил, что у него нет конфликта с Малиновским.

"Мы сначала поговорили с ним в Казахстане, я ему рассказал о новой схеме игры. Он говорит, если бы это произошло год назад, когда я играл в Бельгии, то может я стал бы в позу, а сейчас все в интересах команды, а потом мои личные. Я говорю, держи руку, молодец.

На НСК "Олимпийский" я подошел к нему перед игрой с Францией. Говорю, ты готов играть, если я выпущу тебя на замену. Он обиделся, говорит: "Хорошо, я не играл в Казахстане, почему не играю здесь?". Я говорю, мы же с тобой договаривались, интересы команды в первую очередь. Он сказал, что обиделся. Я тогда говорю: "Я извиняюсь перед тобой. Это тебя устроит?". Он говорит: "Нет", – отметил Петраков.

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Петраков рассказал, что двери перед Малиновским в сборную Украины не закрыты.

Вот и все, он уехал. Я сказал, хочешь ехать, езжай. Это же не клуб, где есть контрактные обязательства, это национальная сборная. Взять Малиновскому билет навсегда? Зачем, чтобы я стал врагом нации? Я ничем не обидел человека,

– добавил Петраков.

О Сироте и Кочергине

В прямом эфире Петраков вместе с экспертами делал разбор товарищеского матча против Чехии. Досталось дебютантам Александру Сироте и Владиславу Кочергину.

"Динамовец" Сирота "получил на орехи" за момент на старте поединка, в котором Чехия едва не отметилась голом.

Что должен был делать Сирота? Видите все? Он должен был страховать. Сирота не страхует игрока, землю просто держит,

– сказал Петраков.

Тренер также заявил, что некоторые футболисты не приедут на матчи сборной Украины в октябре. Об этом Петраков говорил с улыбкой на лице.

Что касается игрока Зари Кочергина, то Петраков обратил внимание на ошибки Владислава в обороне во время момента, в котором Чехия сравняла счет.

Петраков про Караваева

И.о. главного тренера сборной Украины рассказал о разговоре с Александром Караваевым, который дважды результативно ошибся в игре с Казахстаном.

Петраков отметил, что "нормально поговорил" с игроком Динамо и успокоил его.

Но вы меня извините, в 29 лет делать такие ошибки. Я с Сашей разговаривал. Говорю ему, покажи мне, как надо правильно держать игрока. Он мне показал, а я говорю, что неправильно. Ты не имеешь права так держать. Ты должен держать игрока перед собой на расстоянии вытянутой руки, а он мне показывает на одной линии. Ты что? Ты же никогда так не успеешь. Ему пас отдадут, а ты не успеешь, пока будешь разворачиваться,

– сказал Петраков.

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Реакция болельщиков

Болельщики сборной Украины разделились во мнениях относительно интервью Петракова. В комментариях на сайте Tribuna.com большинство фанатов считает, что тренеру не нужно было выносить на всеобщее обсуждение внутренние вопросы команды.

Также некоторые болельщики встали на защиту Руслана Малиновского и других футболистов. Фанаты обращают внимание, что своими заявлениями Петраков может потерять авторитет и доверие среди игроков национальной команды.



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