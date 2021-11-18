Новиков не прочь сменить гражданство

Ранее СМИ сообщали, что Новиков принял решение о смене спортивного гражданства и перешел в сборную Болгарии.

Смотрите также: Борец-депутат Беленюк решил продать золотую медаль Олимпиады-2020

Якобы главной причиной была конкуренция с Жаном Беленюком. Поскольку оба борца выступали в весовой категории до 87 килограммов.

Семену не удалось попасть на Олимпиаду-2020. Его главный конкурент – Беленюк, представлял Украину на Играх в Токио.

Украинский чемпион Европы-2020 и призер Кубка мира по греко-римской борьбе опроверг информацию об изменении гражданства. Однако спортсмен отметил, что рассмотрит предложения от других стран.

Он отметил, что в Украине им не интересуются. По его словам, он остался в одиночестве со своей травмой.

Информация о смене гражданства – это все слухи. И очень жаль, что ко мне обращаются только по поводу слухов, а не тогда, когда у меня возникают проблемы. Но, честно говоря, к сожалению, они никого не интересуют в этой стране,

– заверил борец.

Семен Новиков: что известно о спортсмене