Новиков не прочь сменить гражданство
Ранее СМИ сообщали, что Новиков принял решение о смене спортивного гражданства и перешел в сборную Болгарии.
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Якобы главной причиной была конкуренция с Жаном Беленюком. Поскольку оба борца выступали в весовой категории до 87 килограммов.
Семену не удалось попасть на Олимпиаду-2020. Его главный конкурент – Беленюк, представлял Украину на Играх в Токио.
Украинский чемпион Европы-2020 и призер Кубка мира по греко-римской борьбе опроверг информацию об изменении гражданства. Однако спортсмен отметил, что рассмотрит предложения от других стран.
Он отметил, что в Украине им не интересуются. По его словам, он остался в одиночестве со своей травмой.
Информация о смене гражданства – это все слухи. И очень жаль, что ко мне обращаются только по поводу слухов, а не тогда, когда у меня возникают проблемы. Но, честно говоря, к сожалению, они никого не интересуют в этой стране,
– заверил борец.
Семен Новиков: что известно о спортсмене
- Харьковчанин стал чемпионом Европы в 2020 году, на турнире Семен заменял Беленюка, начавшего политическую карьеру.
- Также Новиков – первый в истории Украины двукратный чемпион мира в возрасте до 23 лет.
- В 2021-м Новиков одержал победу на международном турнире по борьбе, состоявшемся в Украине, а также на турнире в Польше.