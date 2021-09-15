"Это не было демаршем"

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский потерял место в основе команды. Полузащитник Аталанты прокомментировал высказывания Александра Петракова в его сторону.

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Футболист отметил, что вызов в сборную и матчи за национальную команду страны – это большая честь для него. Руслан всегда с желанием прибывает в сборную.

Игрок не понимает, почему Петраков обсуждал с другими сборниками то, что он не подходит в тактическую схему нового тренерского штаба. Все должно было остаться между Малиновским и Петраков.

Рассказал Руслан и о том, почему покинул сборную Украины перед товарищеским матчем против Чехии. Малиновский подошел к тренерскому штабу с вопросом, может досрочно вернуться в Аталанту. На что ему ответили: "Хочешь – езжай".

После информации, большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил, могу ли также поехать. На что получил ответ: "Хочешь – езжай". Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне позволил. Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончиться, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды,

– заявил футболист.

Малиновский за два матча отбора чемпионата мира-2022 провел в "сине-желтой" футболке меньше тайма. Ранее эту ситуацию прокомментировала жена футболиста. Роксана заверила, что у ее мужа нет никаких конфликтов в сборной Украины.

Отметим, что Руслан был не единственным игроком, который покинул расположение сборной перед контрольным спаррингом. Вместе с ним поехали – Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный и ранее еще Игорь Харатин.

Текст публикации из инстаграма Руслана Малиновского

В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения к сборной команде Украины и я вынужден отреагировать. Для меня большая честь быть частью команды моей страны и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную.

Количество минут и моя позиция на поле, определяет тренерский штаб и я как профессионал это уважаю и всегда принимаю. Из уважения к болельщикам и партнёрам по команде , я не давал каких либо комментариев после последнего отборочного сбора, что бы не навредить атмосфере в команде и не мешать новому тренеру в построении команды. Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды.

У меня не может быть каких либо обид на тренера по его выбору состава или тактика. В ходе последних сборов в команде, главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит в его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной. Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и конечно расстраиваюсь если этого не происходит, но обижаться на тренера, который отвечает за результат было бы не профессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос обижен ли я , ответил "Нет, вы главный, вы решаете".

Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за своё место. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно, более того это поставило меня в неловкую ситуацию. Я только часть команды и никогда не ставил свои интересы выше командных.

По поводу моего отъезда. После информации , что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил могу ли я уехать. На что получил ответ "Хочешь – езжай". Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил. Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончиться, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды.