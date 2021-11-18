Новиков будет представлять Болгарию

23-летний уроженец Харькова принял решение о смене спортивного гражданства, теперь он будет выступать за сборную Болгарии.

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Новиков был конкурентом Жана Беленюка за место в сборной, поскольку оба спортсмена выступают в одинаковой весовой категории – до 87 килограммов.

Семен не попал на Олимпийские игры-2020 в Токио. В столице Японии Украину представил Беленюк.

Обратите внимание! Беленюк завоевал для Украины единственное "золото" на Олимпийских играх-2020. В финале он соперничал с венгром Виктором Леринцем.

Карьера Новикова