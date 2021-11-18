Новиков будет представлять Болгарию
23-летний уроженец Харькова принял решение о смене спортивного гражданства, теперь он будет выступать за сборную Болгарии.
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Новиков был конкурентом Жана Беленюка за место в сборной, поскольку оба спортсмена выступают в одинаковой весовой категории – до 87 килограммов.
Семен не попал на Олимпийские игры-2020 в Токио. В столице Японии Украину представил Беленюк.
Карьера Новикова
- В 2019 году Новиков и Беленюк встретились в поединке в Кременчуге на чемпионате Украины. Тогда победу одержал Жан.
- В феврале 2020 года Новиков стал чемпионом Европы и заявил претензии на путевку на Олимпиаду-2020. Интересно, что тогда Семен заменял Беленюка, который начал политическую карьеру.
- Также Новиков является двукратным чемпионом мира U-23. Он стал первым украинцем, которому покорилась эта вершина.