Під час виконання національного гімну Угорщини частина німецьких фанатів свистіла, а під час гімну Німеччини вболівальники Угорщини повернулися до поля спиною.

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Причина конфлікту