Вболівальник, який з прайд-прапором вибіг прямо на поле, був одягнений у футболку німецької збірної.
Читайте також УЄФА заборонив підсвітити "Альянц Арену" кольорами ЛГБТ на матчі Євро-2020 Німеччина – Угорщина
Фанат з прапором ЛГБТ вибіг на футбольне поле
Чоловік підбіг до футболістів на початку гри, коли звучав гімн Угорщини. Наблизившись до угорської команди, він підняв над головою прапор ЛГБТ. Ймовірно, чоловік у такий спосіб підтримав спільноту.
Трапився інцидент 23 червня під час матчу збірних Угорщини та Німеччини у межах Євро-2020.
Нагадаємо, раніше УЄФА не дозволив підсвітити "Альянц Арену", на якій і проходила ця гра, кольорами ЛГБТ. Таке рішення пояснили тим, що акція носила б політичний характер.
В Угорщині прийняли закон про заборону "пропаганди ЛГБТ"
- Угорський парламент 15 червня прийняв закон, який забороняє обмін інформацією, яка вважається пропагандою гомосексуалізму або небінарної гендерної ідентичності серед людей віком до 18 років.
- Зокрема, учителям заборонили говорити під час уроків про те, що гомосексуальність є нормальною формою сексуальної поведінки
- Є інформація, що прийняття цього закону лобіював прем'єр-міністр Віктор Орбан.
- Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала закон "ганьбою". На її думку, він є не тільки дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації, але й суперечить фундаментальним цінностям ЄС.