Вболівальник, який з прайд-прапором вибіг прямо на поле, був одягнений у футболку німецької збірної.

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Фанат з прапором ЛГБТ вибіг на футбольне поле

Чоловік підбіг до футболістів на початку гри, коли звучав гімн Угорщини. Наблизившись до угорської команди, він підняв над головою прапор ЛГБТ. Ймовірно, чоловік у такий спосіб підтримав спільноту.

Трапився інцидент 23 червня під час матчу збірних Угорщини та Німеччини у межах Євро-2020.

Нагадаємо, раніше УЄФА не дозволив підсвітити "Альянц Арену", на якій і проходила ця гра, кольорами ЛГБТ. Таке рішення пояснили тим, що акція носила б політичний характер.

В Угорщині прийняли закон про заборону "пропаганди ЛГБТ"