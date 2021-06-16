Підтримав Роналду

Перш ніж розпочати пресконференцію півзахисник збірної Франції Поль Погба вирішив підтримати вчинок лідера Португалії Кріштіану Роналду. Футболіст прибрав зі столу пляшку пива Heineken – одного зі спонсорів на Євро-2020. Повторив таку француз не видавши жодних емоцій на обличчі.

​Оце так Роналду обвалив акції Coca-Cola на 4 мільярди доларів своєю витівкою на Євро-2020

А от пляшки Coca-Cola залишились стоять нерухомо. Погба – мусульманин, а ця релігія не дозволяє вживання алкогольних напоїв. Схоже гравець французької збірної вирішив підтримати челендж Роналду.

Відео вчинку Погба

Антиреклама від Роналду: що сталось

14 червня Кріштіану Роналду нетрадиційно розпочав свою пресконференцію. 36-річний португалець прибрав зі столу дві пляшки Coca-Cola та наголосив усіх: "Пийте воду!". Цікаво, що Coca-Cola – один із головних спонсорів чемпіонату Європи-2020.

Така витівка Кріштіану принесла чималий збиток компанії газованого напою. Кріштіану активно агітує не вживати цукор та солодкі газовані напої. Вчинок португальської зірки дуже дорого обійшовся Coca-Cola. Загалом вартість компанії обвалилася майже на чотири мільярди доларів – з 242 мільярдів доларів до 238 мільярдів доларів.