Прийшовши післяматчеву зустріч з журналістами він одразу показово відставив дві пляшки Coca-Cola і виставив на передній план звичайну воду.

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У мережі одразу відреагували на цю витівку італійського півзахисника. Користувачі заявили, що він взяв участь у флешмобі, який розпочав Роналду.

На пресконференції перед матчем проти Угорщини лідер португальців прибрав зі столу дві пляшки Coca-Cola та закликав уболівальників пити воду.

Повторив витівку КріРо хавбек збірної Франції Поль Погба після поєдинку з Німеччиною. Він, керуючись релігійними поглядами, відставив пляшку пива Heineken.