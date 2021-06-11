УЄФА розгляне рішення УАФ про офіційні гасла України

Павелко повідомив, що попередній варіант форми з гаслами "Слава Україні" та "Героям слава" і картою України ніде у світі не буде заборонений.

До теми Гасла "Слава Україні" та "Героям слава" стали офіційними в збірній

"У цьому була моя принципова позиція. І мільйони охочих матимуть змогу придбати екіпіровку національної збірної України у презентованому нами дизайні", – написав глава УАФ.

Він також заявив, що УАФ вдалося довести УЄФА, що гасла "Слава Україні", "Героям слава" і великий герб збірної на карті України – офіційні футбольні символи нашої країни.

В УЄФА погодилися взяти до відома сьогоднішнє рішення Виконкому УАФ та попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020,

– зазначив Павелко.

На формі з'явиться ще один напис "Слава Україні"

Як відомо, УЄФА вимагає повністю видалити чи замалювати напис "Героям слава" на футболках усіх гравців, які братимуть участь у чемпіонаті Європи.

Павелко повідомив, що на період проведення матчів Євро-2020 до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент.

Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом "Слава Україні". Гасло "Героям Слава!" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців,

– повідомив президент УАФ.

На завершення Павелко повідомив, що УАФ працюємо над виготовленням нової атрибутики.

Що відомо про форму збірної України