Обурені місцеві жителі поділилися у мережі світлиною сплюндрованої Русалоньки. Казкову героїню Ганса Крістіана Андерсена одягнули у футболку російської збірної.

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Водночас казковий "ритуал" не допоміг. Російська збірна з футболу програла і з тріском вилетіла з Євро-2020. Перемогу у цьому матчі здобули данці. Їм вдалося забити у російські ворота 4 голи.

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Пам'ятник Кобзареві у Копенгагені встановили у 2010 році на березі озера у парку Естрі Анлег.

Усе було чудово, аж доки до столиці Данії не прибули російські вболівальники. Вони розмалювали пам'ятник легендарному поетові у кольори російського прапора.

Окрім того, постамент розписали цитатою з російської пропаганди: "До біса НАТО, Крим – російський".

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