"Відмовтеся від нафти"

Учасник ініціативи "Green peace" на парашуті залетів у чашу "Альянц Арени" в Мюнхені.

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Протестувальник погано керував парашутом, вдарився об камеру над стадіоном і ледь не стукнувся об вболівальників, які сиділи на трибунах. А тоді приземлився на поле. Звідти його евакуювали стюарди.

Порушника швидко вивели у підтрибунне приміщення, де ним вже зайнялася місцева поліція. На куполі у парашутиста був напис "Відмовтеся від нафти. Greenpeace".

Відео інциденту перед матчем Франція – Німеччина