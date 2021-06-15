Під час пресконференції Роналду прибрав зі столу дві пляшки Coca-Cola. І порекомендував журналістам пити воду. При цьому що Coca-Cola – один з головних спонсорів Євро-2020.

Як це було Роналду влаштував антирекламу одному з топ-спонсорів Євро-2020: відео

Все через те, що Роналду є активним противником цукру та солодких газованих напоїв. Він дотримується різноманітних дієт, і не дозволяє газовані напої своїм дітям.

Дивіться відео, як Роналду прибрав Coca-Cola під час пресконференції

Як це вплинуло на Coca-Cola

Вчинок Роналду дорого обійшовся компанії Coca-Cola. Перед цією пресконференцію акції компанії коштували 56,18 долара (саме з такою ціною закрилися торги на біржі в п'ятницю). А після вчинку Роналду впали до 55,24 долара.

Загалом вартість компанії обвалилася майже на чотири мільярди доларів – з 242 мільярдів доларів до 238 мільярдів доларів.



Падіння ціни на акції Coca-Cola після вчинку Роналду / Дані NYSE