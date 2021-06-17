На пресконференції після важкого поєдинку лідер нашої національної команди перебував у піднесеному настрої. Він вирішив потролити Кріштіану Роналуду, який нещодавно прибрав зі столу 2 пляшки Coca-Cola.
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А можна я дещо зроблю. Бачив, Роналду прибрав Coca-Cola – я поставлю Coca-Cola, посталю Heineken. Зв'яжіться зі мною,
– розсміявся вінгер.
Реакція мережі на жарт Яромоленка
У мереже вже охрестили післяматчеву пресконференцію Андрія Ярмоленка найкращою на Євро-2020:
- "Красень. І справжній кеп";
- "Що творить чортяка";
- "Зараз акції повернуться та ще виростуть".