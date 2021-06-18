Таку заяву їм довелося зробити після того, як учасники чемпіонату почали наслідувати приклад Кріштіану Роналду, який показово прибрав зі столу пляшки Coca-Cola під час пресконференції і жестом закликав пити воду.

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В УЄФА сприйняли такий жест негативно. Виконавчий директор Асоціації Мартін Каллен заявив, що організація не планує штрафувати гравців за це, але закликав припинити флешмоб. В УЄФА нагадали, що партнерство є невід'ємною частиною проведення турніру і забезпечення розвитку футболу по всій Європі і тому йти проти спонсорів не можна.

Приклад Роналду почали наслідувати

"Ефект Роналду" здобув наслідування. Цей жест показали всі світові ЗМІ, а Coca-Cola навіть зазнала збитків. Але найнеприємніше для спонсорів, що жест стали повторювати й інші футболісти. Так, півзахисник збірної Франції Поль Погба прибрав пляшку безалкогольного пива, а Мануель Локателлі – солодку газовану воду.