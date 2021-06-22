Дівчина вибігла на поле матчу Євро-2020, в якому зустрічалися збірні Бельгії та Фінляндії. Вона була у купальнику, спереду на якому був напис.

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Варто додати, що транслятори матчів не дають в ефір такі випадки. Тому глядачі цього не бачили. Це вимога УЄФА, щоб інші вболівальники не наважувалися на таке. І щоб не робити їм додаткову рекламу.



Охорона доволі швидко впіймала дівчина на полі / Фото Getty Images

Дівчину доволі швидко прибрали з поля. Тож гру продовжили.