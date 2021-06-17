У столиці Румунії 17 червня відбувся поєдинок між командами України та Північної Македонії. Під час нього вболівальники різними гаслами підтримували свої команди.

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На матчі Україна Македонія лунало "Путін – ху*ло"

Українці, які були присутні на трибунах під час гри, вигукували гасла підтримки та співали пісні – все, аби підбадьорити команду та надихнути її на перемогу.

Однак матч не минув без виконання хіта, який відомий вже всьому світу, – "Путін – ху*ло". Пісня про лідера країни-окупанта ширилася стадіоном у Бухаресті.

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Реакція Росії

На реакцію Москви довго чекати не довелося. РосЗМІ повідомили, що член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев закликав жорстко відреагувати на скандування українськими вболівальниками цього "образливого гасла про президента Росії".

Свищев вважає виконання цієї пісні "добре спланованою провокацією проти Росії".

На неї необхідно жорстко відреагувати. УЄФА зобов'язаний заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро, оштрафувати ФФУ,

– наголосив Свищев.

Він хоче розслідування і належного покарання для організаторів цієї начебто акції.

Зверніть увагу! Перед грою українські фани співали "Червону руту", їх було чути на весь стадіон. Українці махали прапорами та пританцьовували. Також вони емоційно та гучно скандували "Україна вперед!" та влаштували справжні овації Андрію Шевченку.

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