Фото зіпсованого постаменту опублікував місцевий житель Uffe Gardel.

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Також порушники написали на постаменті: "До біса НАТО, Крим – російський". У коментарях місцеві жителі обурювалися хуліганськими вчинками і вже назвали людей, які могли це зробити.

Що відомо про пам'ятник Шевченку в Копенгагені?

Пам'ятник Тарасу Шевченку в Копенгагені відкрили у вересні 2010 року. Він стоїть біля озера в центрі парку Естрі Анлег – неподалік від відомої пам'ятки скандинавської архітектури епохи Ренесансу – замку Розенборг.