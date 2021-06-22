УЄФА побачив політичний контекст

Організація повідомила, що запит мера Мюнхена Дітера Райтера з цього питання було відхилено.

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УЄФА – організація, далека від питань політики й релігії, яка діє відповідно до свого статуту. З огляду на політичний контекст цього запиту, а це було націлене на рішення угорського парламенту, УЄФА повинен відхилити його,

– сказано у заяві організації.

УЄФА запропонував підсвітити стадіон кольорами веселки 28 червня – у Christopher Street Day. У цей день представники ЛГБТ проводять парад і фестиваль. Також це можна буде зробити у період з 3 до 9 липня, коли в Мюнхені буде проходити тиждень прайду.

Реакція Угорщини

Рішення УЄФА вже прокоментував глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Слава богу, що в європейському футбольному керівництві все ще переважає здоровий глузд. Вони не повелися на політичну провокацію. УЄФА прийняв правильне рішення,

– цитує Сійярто у твітері Саймон Еванс.

Чому вирішили підсвітити "Альянц Арену"

Як повідомляло DW, 15 червня парламент Угорщини прийняв закон, який забороняє обмін інформацією, яка вважається пропагандою гомосексуалізму або небінарної гендерної ідентичності серед осіб віком до 18 років.

Зокрема, учителям в країні заборонили говорити під час уроків про те, що гомосексуальність є нормальною формою сексуальної поведінки. Вважається, що прийняття цього закону лобіював прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Зважаючи, що 23 червня у Мюнхені зіграє збірна Угорщини, члени міської ради столиці Баварії виступили з пропозицією включити на арені підсвічування в кольорах веселки.

Німеччина продовжить акцію на підтримку ЛГБТ

Капітан збірної Німеччини Мануель Ноєр продовжить свою акцію на підтримку ЛГБТ. Про це інформує Süddeutsche Zeitung.

35-річний Ноєр використовував ЛГБТ-пов'язку під час перших двох матчів Євро-2020. Гравець Баварії знову одягне пов'язку у кольорах ЛГБТ на матч Євро-2020 з Угорщиною.

Повідомлялося, що УЄФА може покарати Німеччину за пов'язку Ноєра. Однак у футбольному союзі припини розслідування інциденту.