УЕФА официально допустил "Зарю" к матчам Лиги Европы
УЕФА официально допустил луганскую "Зарю" к участию в еврокубках в этом сезоне. Стадион в Запорожье уже активно готовят к поединкам в групповом этапе Лиги Европы.
Приятное известие для украинских болельщиков сообщила пресс-служба луганского клуба.
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Официальное решение УЕФА
Клуб официально получил документ от УЕФА, подтверждающий участие "Зари" в групповых матчах Лиги Европы. Сейчас персонал "Зари" активно приводит в порядок стадион "Славутич Арена" в Запорожье, на котором хотят играть еврокубковые поединки.
В ближайшее время УЕФА проведет инспекцию Арены.
Команда ранее играла домашние матчи группового этапа Лиги Европы в Одессе на стадионе "Черноморец". В прошлом сезоне луганская команда проводила домашние матчи квалификации Лиги Европы в Запорожье.
Добавим, что по итогам сезона 2019/20 "Заря" заняла третье место в УПЛ. Такой результат позволил принять участие в групповом этапе Лиги Европы.
Кадровые изменения в клубе накануне еврокубков
- Левый защитник "Зари" Богдан Михайличенко официально стал футболистом бельгийского "Андерлехта".
- Полузащитник "Антверпена" Егор Назарина и бразилец Леовигильдо присоединились к "Заре".
- Евгений Чеберко официально перешел в ЛАСК.
- "Динамо" вернуло Богдана Леднева и Александра Тимчика.
- Капитан луганской команды Никита Каменюка повесил бутсы на гвоздь.
- Многолетний игрок луганской "Зари" Желько Любенович покинул клуб. Серб, который последнее время работал тренером в "Заре", ушел из команды после восьмилетнего сотрудничества.
- Заря" арендовала защитника израильского "Бейтара" Максима Гречкина.
- Денис Янаков перешел из "Динамо".
- Капитан "Десны" Денис Фаворов официально перешел в "Зарю".