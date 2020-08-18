УЕФА официально допустил луганскую "Зарю" к участию в еврокубках в этом сезоне. Стадион в Запорожье уже активно готовят к поединкам в групповом этапе Лиги Европы.

Приятное известие для украинских болельщиков сообщила пресс-служба луганского клуба.

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Официальное решение УЕФА

Клуб официально получил документ от УЕФА, подтверждающий участие "Зари" в групповых матчах Лиги Европы. Сейчас персонал "Зари" активно приводит в порядок стадион "Славутич Арена" в Запорожье, на котором хотят играть еврокубковые поединки.

В ближайшее время УЕФА проведет инспекцию Арены.

Команда ранее играла домашние матчи группового этапа Лиги Европы в Одессе на стадионе "Черноморец". В прошлом сезоне луганская команда проводила домашние матчи квалификации Лиги Европы в Запорожье.

Добавим, что по итогам сезона 2019/20 "Заря" заняла третье место в УПЛ. Такой результат позволил принять участие в групповом этапе Лиги Европы.

Кадровые изменения в клубе накануне еврокубков