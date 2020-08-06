Луганская "Заря" во второй раз в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги Европы. Луганский клуб планирует проводить домашние матчи в Запорожье.

Как сообщает "Заря", 6 августа на "Славутич Арене" состоялось совещание по подготовке стадиона к матчам группового этапа Лиги Европы-2020/2021.

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Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов подтвердил, что домашние матчи команда хочет проводить исключительно в Запорожье.

Городские власти пообещали сделать все возможное, чтобы Запорожье и стадион приняли поединки группового этапа Лиги Европы.

Где "Заря" играла предыдущие матчи Лиги Европы

Из-за военного вторжения России в Украину "Заря" вынужденно переехала в Запорожье, где и базируется до сих пор.

В 2017 году "Заря" впервые стала бронзовым призером УПЛ, в результате чего автоматически попала на групповой этап Лиги Европы.

Команда играла домашние матчи группового этапа Лиги Европы в Одессе на стадионе "Черноморец".

В прошлом сезоне луганская команда проводила домашние матчи квалификации Лиги Европы в Запорожье.