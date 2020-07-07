Многолетний игрок луганской "Зари" Желько Любенович покидает клуб. Серб, который в последнее время работал тренером в "Заре", уходит из клуба после восьмилетнего сотрудничества.

О том, что Любенович покидает "Зарю", луганский клуб сообщил 7-го июля.

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Пресс-служба "Зари" информирует, что контракт с 38-летним сербом расторгнут по обоюдному согласию.

Любенович работал заместителем главного тренера команды "Зари" U-19.

Причина отставки

Любенович рассказал, что покидает "Зарю" из-за неудачного трансфера.

"Я ухожу из "Зари", потому что сделал большую ошибку, пригласив в команду одного футболиста, и никак не могу простить себя за эту ошибку. За промахи должен кто-то нести ответственность. Я хочу извиниться перед болельщиками и руководством клуба за мои ошибочные решения. Поэтому я ухожу", – сказал Желько.

По словам Любеновича, в его планах попасть в группы на про-лицензию и искать работу в другой команде.

Карьера Любеновича

Серб завершил карьеру игрока летом 2018 года, отыграв в луганском клубе до того шесть лет.

Желько провел в футболке "Зари" 164 матчей, забил 27 голов и отдал 21 результативную передачу.

Также он играл за украинские клубы "Таврия", "Александрия" и "Кривбасс".

С "Таврией" Любенович в 2010 году выиграл Кубок Украины. В лагере "Зари" в сезоне 2016/2017 завоевал бронзовые награды УПЛ.