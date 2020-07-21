"Динамо" официально вернуло чемпиона мира из аренды в "Заре"
Полузащитник Богдан Леднев и защитник Александр Тимчик возвращаются в киевское "Динамо" из луганской "Зари".
Футболисты вернутся в расположение киевского "Динамо" и вместе с первой командой 30 июля начнут подготовку к новому сезону, сообщает пресс-служба киевлян.
Смотрите также: Реброва не будет в "Динамо": СМИ раскрыли стратегию "Динамо" по новому тренеру
Тимчик выступал в составе "Зари" с февраля 2018 года. В сезоне 2019/2020 защитник провел за луганчан 30 матчей в чемпионате Украины, один – в Кубке страны и шестой Лиге Европы.
Леднев защищал цвета луганского клуба с июля 2018 года. В прошлом сезоне он сыграл 27 матчей в УПЛ, забил 11 мячей, став лучшим бомбардиром "Зари". На счету Богдана также одна игра в Кубке Украины (1 гол) и 5 в Лиге Европы (1 гол).
"Динамо" уволило Алексея Михайличенко
- Главной новостью 20 июля стало увольнение Алексея Михайличенко с поста главного тренера "Динамо". Вместе с ним уволили и весь тренерский штаб. Поэтому к новому сезону готовить команду будет новый наставник.
- Среди главных претендентов называют наставника "Зари" Виктора Скрипника. Но на пути этому может стать то, что за Скрипника придется заплатить отступные – до миллиона евро.
- Среди других кандидатов и Сергей Ребров. Он возглавлял уже "Динамо", и именно под его руководством киевляне последний раз становились чемпионами Украины.
- Букмекеры же пока начали принимать ставки на то, кто займет пост тренера "Динамо". К слову, среди кандидатов и главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко.