Полузащитник Богдан Леднев и защитник Александр Тимчик возвращаются в киевское "Динамо" из луганской "Зари".

Футболисты вернутся в расположение киевского "Динамо" и вместе с первой командой 30 июля начнут подготовку к новому сезону, сообщает пресс-служба киевлян.

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Тимчик выступал в составе "Зари" с февраля 2018 года. В сезоне 2019/2020 защитник провел за луганчан 30 матчей в чемпионате Украины, один – в Кубке страны и шестой Лиге Европы.

Леднев защищал цвета луганского клуба с июля 2018 года. В прошлом сезоне он сыграл 27 матчей в УПЛ, забил 11 мячей, став лучшим бомбардиром "Зари". На счету Богдана также одна игра в Кубке Украины (1 гол) и 5 в Лиге Европы (1 гол).

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