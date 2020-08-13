Черниговская "Десна" допущена к еврокубковым соревнованиям и сможет выступить в Лиге Европы в сезоне 2020/21.

Соответствующий документ пришел на адрес черниговского клуба от УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба черниговчан. К слову: Капитан "Десны" Фаворов официально перешел в "Зарю" "Десна" в Лиге Европы "Десна" заняла в чемпионате Украины четвертое место и в следующем сезоне Лиги Европы стартует с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, жеребьевка которого состоится 1 сентября 2020 года.

Десна намерена провести матчи квалификации Лиги Европы в Киеве. В случае успешного прохождения отбора клуб проведет в столице Украины и поединки группового этапа.