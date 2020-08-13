Клуб УПЛ официально допущен в Лигу Европы – детали решения УЕФА
Черниговская "Десна" допущена к еврокубковым соревнованиям и сможет выступить в Лиге Европы в сезоне 2020/21.
Соответствующий документ пришел на адрес черниговского клуба от УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба черниговчан.
К слову: Капитан "Десны" Фаворов официально перешел в "Зарю"
"Десна" в Лиге Европы
- "Десна" заняла в чемпионате Украины четвертое место и в следующем сезоне Лиги Европы стартует с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, жеребьевка которого состоится 1 сентября 2020 года.
- Десна намерена провести матчи квалификации Лиги Европы в Киеве. В случае успешного прохождения отбора клуб проведет в столице Украины и поединки группового этапа.