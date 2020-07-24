23-летний полузащитник "Антверпена" Егор Назарина ведет переговоры с луганской "Зарей" о переходе в клуб. Футболист может снова вернуться в Украину, но уже на полноценной основе, также рассматривают аренду футболиста.

Руководство бельгийского клуба позволило Егору Назарине договариваться по условиям личного контракта с луганчанами. Какие условия будут в соглашении между клубами пока не сообщаются, пишет HLN.

Читайте также: Австрийский ЛАСК официально представил экс-лидера "Зари" Чеберка

Назарина в "Заре"?

В "Антверпен" Назарина недавно вернулся после года аренды в "Карпатах". Украинский футболист хорошо успел зарекомендовать себя в составе "львов".

Теперь полузащитник снова близок, чтобы вернуться в украинский чемпионат.

Transfermarkt оценивает Назарину в 400 тысяч евро. Его контракт с "Антверпеном" рассчитан до лета 2021 года.

Также клуб рассматривает возможность аренды футболиста.

Карьера Егора Назарина

Занимался в школе киевского "Динамо". После того, как Егор не попал в заявку на финальный турнир в чемпионате Украины, решил приехать в Днепр и выступать за местный "Днепр".

За первую команду дебютировал 20 мая 2017 года в матче против "Стали" (1:0). Это единственный поединок для игрока того сезона, но с сезона 2017/18.

В декабре 2017 года подписал контракт с бельгийским клубом "Антверпен", который рассчитан на 3,5 года.

С 2019 года Назарина выступал за львовян на правах аренды. В активе футболиста пять забитых мячей в сезоне. 30 июня истек контракт футболиста в составе "львов", поэтому Назарина вернулся в Бельгию.