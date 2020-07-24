"Заря" может пополниться бывшим лидером "Карпат" Назариной
23-летний полузащитник "Антверпена" Егор Назарина ведет переговоры с луганской "Зарей" о переходе в клуб. Футболист может снова вернуться в Украину, но уже на полноценной основе, также рассматривают аренду футболиста.
Руководство бельгийского клуба позволило Егору Назарине договариваться по условиям личного контракта с луганчанами. Какие условия будут в соглашении между клубами пока не сообщаются, пишет HLN.
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Назарина в "Заре"?
В "Антверпен" Назарина недавно вернулся после года аренды в "Карпатах". Украинский футболист хорошо успел зарекомендовать себя в составе "львов".
Теперь полузащитник снова близок, чтобы вернуться в украинский чемпионат.
Transfermarkt оценивает Назарину в 400 тысяч евро. Его контракт с "Антверпеном" рассчитан до лета 2021 года.
Также клуб рассматривает возможность аренды футболиста.
Карьера Егора Назарина
Занимался в школе киевского "Динамо". После того, как Егор не попал в заявку на финальный турнир в чемпионате Украины, решил приехать в Днепр и выступать за местный "Днепр".
За первую команду дебютировал 20 мая 2017 года в матче против "Стали" (1:0). Это единственный поединок для игрока того сезона, но с сезона 2017/18.
В декабре 2017 года подписал контракт с бельгийским клубом "Антверпен", который рассчитан на 3,5 года.
С 2019 года Назарина выступал за львовян на правах аренды. В активе футболиста пять забитых мячей в сезоне. 30 июня истек контракт футболиста в составе "львов", поэтому Назарина вернулся в Бельгию.
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