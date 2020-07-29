Бельгийский "Андерлехт" завершает трансфер украинского футболиста Богдана Михайличенко. "Андерлехт" выкупит контракт Михайличенко в "Заре".

Генеральный директор "Андерлехта" Карел ван Этвельд рассказал, что украинский защитник вскоре должен прибыть в расположение клуба. Об этом сообщает voetbalkrant.com.

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"Ожидается, что Михайличенко прибудет на этой неделе", - сказал ван Этвельд.

Детали перехода

Гендиректор "Зари" Станислав Оганов сообщал, что 1 августа Михайличенко переходит в "Андерлехт".

Впрочем, футболист сказал, что он еще не игрок бельгийского клуба. Отметим, что в следующем сезоне "Андерлехт" сыграет в еврокубках.

По данным специализированного портала Transfermarkt, бельгийский клуб уже заплатил "Заре" за Михайличенко 1,5 миллиона евро.

Причем СМИ писали, что Михайличенко перейдет в "Андерлехт" за 500 тысяч евро. Украинец якобы подпишет 4-летний контракт.

В сезоне 2019/2020 Богдан сыграл 35 матчей за "Зарю". В его активе 3 гола и 4 результативные передачи. С луганчанами Богдан стал бронзовым призером УПЛ.