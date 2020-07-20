Капитан "Зари" Никита Каменюка повесил бутсы на гвоздь
Полузащитник луганской "Зари" Никита Каменюка завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет. Он провел за команду более 300 матчей и был одним из лидеров клуба.
Матч против "Десны" стал для Каменюки в УПЛ последним, сообщает "ПроФутбол".
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Преданный капитан "Зари"
Каменюка отдал луганчанам 16 лет и провел 350 поединков во всех турнирах с 2004 года. В активе капитана 254 игры в Премьер-лиге, 22 игры в Кубке Украины, 16 матчей в Лиге Европы и 58 игр в Первой лиге.
В этом сезоне опытный полузащитник сыграл в 10 матчах "Зари", отметившись тремя результативными передачами.
Добавим, что вчера, 19 июля, "Заря" сыграла вничью с командой Рябоконя и вышла в групповой раунд Лиги Европы.
На матче был вывешен баннер с благодарностью Никите Каменюке за преданность клубу.
Благодарность от "Зари" / twitter.com/fczoryaofficial
Карьера Никиты Каменюки
- Воспитанник луганского футбола.
- Выступал за "Зарю", "Авангард", "Ильичевец" и был в аренде в "Вересе".
- В 2007 году покинул "Зарю" из-за конфликта с Александром Косевичем. В сезоне 2007/08 выступал за мариупольский "Ильичевец" и помог ему выйти в Премьер-лигу Украины.
- Летом 2008 года вернулся в Луганск. В марте 2009 года в матче против одесского "Черноморца" провел свой сотый матч за команду и впервые вышел с капитанской повязкой. В марте 2011 года в поединке против донецкого "Металлурга" провел сотый матч в элитной лиге чемпионата Украины.
- В первом матче двадцатого тура чемпионата Украины сезона 2011/12 Никита отметился хет-триком в ворота "Карпат".
- В марте 2016 года дебютировал в составе сборной Украины в товарищеском матче со сборной Кипра.