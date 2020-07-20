Полузащитник луганской "Зари" Никита Каменюка завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет. Он провел за команду более 300 матчей и был одним из лидеров клуба.

Матч против "Десны" стал для Каменюки в УПЛ последним, сообщает "ПроФутбол".

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Преданный капитан "Зари"

Каменюка отдал луганчанам 16 лет и провел 350 поединков во всех турнирах с 2004 года. В активе капитана 254 игры в Премьер-лиге, 22 игры в Кубке Украины, 16 матчей в Лиге Европы и 58 игр в Первой лиге.

В этом сезоне опытный полузащитник сыграл в 10 матчах "Зари", отметившись тремя результативными передачами.

С 1 августа, сообщают в "Заре", Никита займет пост помощника тренера U-19 будет помогать Василию Баранову воспитывать молодежь.

Добавим, что вчера, 19 июля, "Заря" сыграла вничью с командой Рябоконя и вышла в групповой раунд Лиги Европы.

На матче был вывешен баннер с благодарностью Никите Каменюке за преданность клубу.



Благодарность от "Зари" / twitter.com/fczoryaofficial

Карьера Никиты Каменюки