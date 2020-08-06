Луганская "Заря" провела очередной летний трансфер. "Заря" арендовала защитника израильского "Бейтара" Максима Гречкина.

"Заря" арендовала футболиста с правом выкупа. Об этом сообщил израильский клуб.

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Детали трансфера

"Заря" пока не подтверждала информацию об аренде игрока. О переходе Гречкина в "Зарю" сообщается на специализированном портале Тransfermarkt.

Перед переездом в Украину футболист продлил на два года контракт с "Бейтаром". Сумма возможного выкупа после окончания аренды составит 250 тысяч евро.

Я мечтал играть за границей, мне нужно воспользоваться этой возможностью в 24 года. Для меня это возможность сделать карьерный скачок,

– прокомментировал Гречкин свой переход.