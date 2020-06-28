Лидер луганской "Зари" Евгений Чеберко покинет украинский клуб по окончании действующего сезона. Футболист переедет в чемпионат Австрии.

Чеберко в новом сезоне будет выступать за австрийский ЛАСК. Об этом сообщает Sky Sport Austria.

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Трансфер подтвердил тренер

Главный тренер ЛАСКа Валерьен Исмаэль подтвердил, что трансфер защитника "Зари" Евгения Чеберко практически решен.

"За Чеберко мы следили несколько месяцев. Рады, что нам удалось убедить его. У него огромный потенциал", – сказал Исмаэль.

По словам тренера, Чеберко осталось только пройти медосмотр в австрийском клубе.

Чеберко достанется ЛАСКу почти даром

ЛАСК выкупит контракт украинца за 300 тысяч евро. При этом специализированный портал Тransfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 900 тысяч евро.

Сообщалось, что в "Заре" произошел серьезный конфликт интересов и многие футболисты могут покинуть команду за крайне низкие суммы.

На счету Чеберко 2 результативные передачи в 29 матчах сезона. Контракт Евгения с "Зарей" действует до конца 2020 года.

ЛАСК после 29 туров идет третьим в верхней шестерке чемпионата Австрии. Эта позиция позволяет сыграть в квалификации Лиги Европы.