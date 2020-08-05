"Заря" провела еще два трансфера после открытия летнего трансферного окна. К луганскому клубу присоединился полузащитник киевского "Динамо" Денис Янаков.

О подписании контракта с Янаковым сообщил Станислав Оганов – генеральный директор луганского клуба. Соглашение с уже экс-вингером "Динамо" рассчитано на 4 года, информирует официальный сайт "Зари".

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Киевский клуб отметил, что сохранил 50 процентов прав на 21-летнего футболиста.

Ранее "Заря" объявила о подписании хавбека Егора Назарины и защитника Жуниньо. Бразилец призван заменить Богдана Михайличенко, который перебрался в "Андерлехт".

Что известно о Денисе Янакове

Янаков является воспитанником "Динамо", выступал за юношескую и молодежную команды "бело-синих". По итогам досрочно завершенного сезона 2019/20 стал одним из лучших бомбардиров "Динамо" U21 в молодежном первенстве c показателем в 8 забитых мячей. В сезоне 2018/19 выступал в аренде за "Арсенал-Киев".

Янаков с февраля играл на правах аренды за одесский "Черноморец". В составе "моряков" он забил 4 гола в 8 матчах.