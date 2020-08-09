Капитан "Десны" Фаворов официально перешел в "Зарю"
Капитан черниговской "Десны" Денис Фаворов официально покинул клуб. Новый сезон 29-летний защитник начнет в луганской "Заре".
О трансфере Дениса Фаворова из "Десны" в "Зарю" 9-го августа официально сообщает сайт луганского клуба.
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Детали трансфера
Соглашение между Фаворовым и" Зарей " подписано на два года. Денис будет играть под номером 45.
Скорее всего, Фаворов присоединился к "Заре" бесплатно. Его контракт с "Десной" был рассчитан до 30-го июня 2020 года.
Карьера Фаворова
Футболист играл за "Десну" с 2016 года и был капитаном команды. На его счету 139 матчей и 39 голов в составе черниговского клуба.
Денис также выступал за "Арсенал" (Киев), "Славутич" (Черкассы), ФК "Полтава" и "Черкасский Днепр".
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