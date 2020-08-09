Капитан черниговской "Десны" Денис Фаворов официально покинул клуб. Новый сезон 29-летний защитник начнет в луганской "Заре".

О трансфере Дениса Фаворова из "Десны" в "Зарю" 9-го августа официально сообщает сайт луганского клуба.

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Детали трансфера

Соглашение между Фаворовым и" Зарей " подписано на два года. Денис будет играть под номером 45.

Денис Фаворов – игрок «Зари»!



Только что свою подпись под контрактом с футбольным клубом «Заря» поставил защитник Денис Фаворов.https://t.co/8mUdnhwZa0 pic.twitter.com/gOedGOHfwO — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) August 9, 2020

Скорее всего, Фаворов присоединился к "Заре" бесплатно. Его контракт с "Десной" был рассчитан до 30-го июня 2020 года.

Карьера Фаворова

Футболист играл за "Десну" с 2016 года и был капитаном команды. На его счету 139 матчей и 39 голов в составе черниговского клуба.

Денис также выступал за "Арсенал" (Киев), "Славутич" (Черкассы), ФК "Полтава" и "Черкасский Днепр".

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