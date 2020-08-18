УЄФА офіційно допустив "Зорю" до матчів Ліги Європи
УЄФА офіційно допустив луганську "Зорю" до участі у єврокубках цього сезону. Стадіон у Запоріжжі вже активно готуються до поєдинків у груповому етапі Ліги Європи.
Приємну звістку для українських вболівальників повідомила пресслужба луганського клубу.
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Офіційне рішення УЄФА
Клуб офіційно отримав документ від УЄФА, який підтверджує участь "Зорі" у групових матчах Ліги Європи. Зараз персонал "Зорі" активно приводить у порядок стадіон "Славутич Арена" у Запоріжжі на якому хочуть грати єврокубкові поєдинки.
У найближчий час УЄФА проведе інспекцію арени.
Команда раніше грала домашні матчі групового етапу Ліги Європи в Одесі на стадіоні "Чорноморець". У минулому сезоні луганська команда проводила домашні матчі кваліфікації Ліги Європи у Запоріжжі.
Додамо, що за підсумками сезону 2019/20 "Зоря" посіла третю сходинку в УПЛ. Такий результат дав змогу взяти участь у груповому етапі Ліги Європи.
Кадрові зміни у клубі напередодні єврокубків
- Лівий захисник "Зорі" Богдан Михайличенко офіційно став футболістом бельгійського "Андерлехта".
- Півзахисник "Антверпена" Єгор Назарина та бразилець Леовігільдо приєднались до "Зорі".
- Євген Чеберко офіційно перейшов у ЛАСК.
- "Динамо" повернуло Богдана Лєднєва та Олександра Тимчика.
- Капітан луганської команди Микита Каменюка повісив бутси на цвях.
- Багаторічний гравець луганської "Зорі" Желько Любенович залишав клуб. Серб, який останній час працював тренером у "Зорі", пішов з команди після восьмирічної співпраці.
- Зоря" орендувала захисника ізраїльського "Бейтара" Максима Гречкіна.
- Денис Янаков перейшов із "Динамо".
- Капітан "Десни" Денис Фаворов офіційно перейшов у "Зорю"