УЄФА офіційно допустив луганську "Зорю" до участі у єврокубках цього сезону. Стадіон у Запоріжжі вже активно готуються до поєдинків у груповому етапі Ліги Європи.

Приємну звістку для українських вболівальників повідомила пресслужба луганського клубу.

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Офіційне рішення УЄФА

Клуб офіційно отримав документ від УЄФА, який підтверджує участь "Зорі" у групових матчах Ліги Європи. Зараз персонал "Зорі" активно приводить у порядок стадіон "Славутич Арена" у Запоріжжі на якому хочуть грати єврокубкові поєдинки.

У найближчий час УЄФА проведе інспекцію арени.

Команда раніше грала домашні матчі групового етапу Ліги Європи в Одесі на стадіоні "Чорноморець". У минулому сезоні луганська команда проводила домашні матчі кваліфікації Ліги Європи у Запоріжжі.

Додамо, що за підсумками сезону 2019/20 "Зоря" посіла третю сходинку в УПЛ. Такий результат дав змогу взяти участь у груповому етапі Ліги Європи.

Кадрові зміни у клубі напередодні єврокубків