Журнал НВ обнародовал список топ-100 самых успешных женщин Украины. В спортивную категорию вошли сразу 5 спортсменок.

Кто из спортсменок попал в рейтинг

Претенденток выбирали в 8 категориях, не стала исключением и спортивная сфера. Больше всего в этом списке представительниц легкой атлетики – две. Еще по одной – из мира тенниса, дзюдо и сноубординга.

Стоит внимания Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в феврале

Элина Свитолина

Дарья Билодид

Ярослава Магучих

Аннамари Данча

Марина Бех-Романчук

Самой большой неожиданностью стало присутствие сноубордистки Данчи. В этот список можно смело добавить прыгунью в высоту Юлию Левченко, которая неоднократно поднимала украинский флаг на соревнованиях.

Интересно, что Марина Бех-Романчук и Элина Свитолина уже второй раз входят в подобный список. В октябре 2020 года они были включены в рейтинг самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус"

Достижения спортсменок: коротко

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины, победительница Итогового турнира-2019 года, финалистка этих же соревнований в следующем году. Сейчас 26-летняя одесситка занимает 5 место в общем рейтинге WTA.

В ее активе 15 титулов. За свою карьеру Свитолина заработала более 20 миллионов долларов призовых. В конце 2020 года вошла в топ-10 самых успешных теннисисток по количеству побед. Сейчас теннисистка соревнуется за титул в Дохе, где в первом матче уверенно разгромила японку Мисаки Дои.

Дарья Билодид

В возрасте 15 лет в 2015 году Билодид выиграла Чемпионат мира U-18, в 2016 году защитила титул. Впоследствии в 2017 году она выиграла и взрослый Чемпионат Европы. В 17 лет Билодид стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо. В следующем году украинка подтвердила свой статус сильнейшей дзюдоистки в весовой категории до 48 килограммов на мировом первенстве в Токио. Таким образом в возрасте 18 лет Билодид выиграла титулы чемпионки мира по дзюдо во всех возрастных категориях.

В 2019 году спортсменка из Украины завоевала "золото" на чемпионатах мира и Европы, Европейских играх и Grand Slam. В следующем году в активе украинки первое и третье место на турнирах серии Grand Slam. В этом же году Дарья провела феноменальную серию из 20 победных схваток. В конце декабря 2020 года была признана лучшей дзюдоисткой мира.

Ярослава Магучих

Магучих – лучшая легкоатлетка Европы в январе, которая в 2021 году установила мировой рекорд в помещении среди юниоров. Случилось это в Словакии, рекордная высота составила 2.06. Интересно, что у действующей обладательницы мирового рекорда по прыжкам в высоту в помещении шведки Кайсы Бергквист осталось всего 4 сантиметра. Однако рекордсменка уже считает украинку наибольшим талантом по прыжкам в высоту за всю историю легкой атлетики.

Ярославе удалось победить на третьих своих соревнованиях подряд. До этого она праздновала успех в Киеве и итальянском Удине. В прошлые годы неоднократно побеждала на соревнованиях, в частности на Бриллиантовой лиге.

Аннамари Данча

30-летняя украинская сноубордистка, призерка Чемпионата мира, участница трех зимних Олимпиад (2010, 2014, 2018). Но выше 16 места на Олимпийских играх не поднималась. На этапах Кубка Европы 9 раз была на пьедестале. Впервые в карьере она поднималась на подиум еще в далеком 2009 году, когда одержала победу на этапе во французской Исоле. В целом в ее карьере четыре победы.

Марина Бех-Романчук

В прошлом 2020 году была признана лучшей легкоатлеткой мира. В том сезоне спортсменка завоевала "золото" на Бриллиантовой лиге в Стокгольме (Швеция). Бех-Романчук продемонстрировала лучший личный результат сезона и в решающей попытке прыгнула на 6.85 метра.

Бех-Романчук не оставила шансов конкуренткам и на соревнованиях по прыжкам в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар). Украинка прыгнула на 6.91 метра. Этот результат перебил прошлый и стал новым лучшим показателем сезона.

В новом 2021 году Марина положила в свою копилку "серебро", которое получила на турнире в Берлине (Германия).