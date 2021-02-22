Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина несмотря на не слишком удачное выступление на Australian Open-2021 существенно улучшила финансовое положение. Сумма призовых Свитолиной за карьеру превысила 20 миллионов долларов.

Сколько заработала Свитолина 26-летняя Элина Свитолина стала 19 теннисисткой, преодолевшей отметку в 20 миллионов долларов призовых. Кстати Свитолина несмотря на поражение на Australian Open установила историческое достижение Общая сумма призовых Свитолиной составляет 20 миллионов 105 тысяч 204 доллара. Рекордные призовые Свитолина получила на Итоговом турнире-2019. За выход в финал украинка получила 2,4 миллиона долларов. Кто возглавляет рейтинг призовых Лидером по сумме призовых за карьеру является легендарная американка Серена Уильямс. 39-летняя Уильямс заработала более 94 миллиона долларов.

На втором месте ее старшая сестра – Винус Уильямс, заработавшая вдвое меньше. Замыкает тройку россиянка Мария Шарапова, завершила карьеру в 2020 году. Рейтинг теннисисток с крупнейшими призовыми: 1. Серена Уильямс (США) – 94,236,271

2. Винус Уильямс (США) – 42,065,362

3. Мария Шарапова (Россия) – 38,777,962

4. Симона Халеп (Румыния) – 37,426,198

5. Каролин Возняцки (Дания) – 35,233,415

...

19. Элина Свитолина – (Украина) 20,105,204

124. Леся Цуренко 4,659,279

140. Екатерина Бондаренко 4,133,001

192. Елена Бондаренко 2,785,303

231. Даяна Ястремская 2,113,767

269. Екатерина Козлова 1,819,690

398. Надежда Киченок 1,104,094

523. Марта Костюк 753,927

628. Ангелина Калинина 539,372

717. Катарина Завацкая 426,380

1666. Дария Снигур 73,131

1695. Дария Лопатецкая 71,192