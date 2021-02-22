Призовые Элины Свитолиной за карьеру превысили 20 миллионов долларов
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина несмотря на не слишком удачное выступление на Australian Open-2021 существенно улучшила финансовое положение. Сумма призовых Свитолиной за карьеру превысила 20 миллионов долларов.
Источник:WTA
Сколько заработала Свитолина
26-летняя Элина Свитолина стала 19 теннисисткой, преодолевшей отметку в 20 миллионов долларов призовых.
Кстати Свитолина несмотря на поражение на Australian Open установила историческое достижение
Общая сумма призовых Свитолиной составляет 20 миллионов 105 тысяч 204 доллара.
Рекордные призовые Свитолина получила на Итоговом турнире-2019. За выход в финал украинка получила 2,4 миллиона долларов.
Кто возглавляет рейтинг призовых
Лидером по сумме призовых за карьеру является легендарная американка Серена Уильямс. 39-летняя Уильямс заработала более 94 миллиона долларов.
На втором месте ее старшая сестра – Винус Уильямс, заработавшая вдвое меньше. Замыкает тройку россиянка Мария Шарапова, завершила карьеру в 2020 году.
Рейтинг теннисисток с крупнейшими призовыми:
1. Серена Уильямс (США) – 94,236,271
2. Винус Уильямс (США) – 42,065,362
3. Мария Шарапова (Россия) – 38,777,962
4. Симона Халеп (Румыния) – 37,426,198
5. Каролин Возняцки (Дания) – 35,233,415
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19. Элина Свитолина – (Украина) 20,105,204
124. Леся Цуренко 4,659,279
140. Екатерина Бондаренко 4,133,001
192. Елена Бондаренко 2,785,303
231. Даяна Ястремская 2,113,767
269. Екатерина Козлова 1,819,690
398. Надежда Киченок 1,104,094
523. Марта Костюк 753,927
628. Ангелина Калинина 539,372
717. Катарина Завацкая 426,380
1666. Дария Снигур 73,131
1695. Дария Лопатецкая 71,192
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