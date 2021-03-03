Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно начала выступления на турнире WTA Qatar Total Open в Дохе (Катар). Свитолина разгромила японку Мисаки Дои.

Соперницы провели на корте 1 час 5 минут. Матч завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу украинки.

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Элина Свитолина – Мисаки Дои 6:1, 6:2

Украинка выиграла подачу соперницы уже во втором гейме и уверенно брала свои геймы. В шестом гейме Свитолина сделала еще один брейк и довела сет до великой победы. В начале второй партии соперницы обменялись геймами, а затем Элина выиграла четыре гейма подряд. При счете 1:5 Дои сумела взять свою подачу, но уже в следующем гейме Свитолина завершила матч победой.

Путевку в полуфинал Элина оспорит в противостоянии с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси, взявшей верх над немкой Лаурой Зигемунд – 6:4, 6:2.

Видео решающего гейма в матче Свитолина – Дои