Одна из лучших легкоатлеток мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих удачно начала новый 2021-й год. Украинка стартовала с победы на "Рождественских стартах" в Киеве.

В субботу, 9 января, в столице Украины состоялись традиционные соревнования по легкой атлетике "Рождественские старты". Сореванование за победу вновь было между Ярославой Магучих и Юлией Левченко. Также достойную конкуренцию им составила еще один лидер сборной Украины Ирина Геращенко, пишет 24 канал.

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Как выступали украинки на первом старте в 2021 году

Свои прыжки на первых соревнованиях в новом 2021 году легкоатлетки начали с высоты 1.80 метра. Такой показатель оказался слишком легким для девушек, все трое смогли ее покорить. Также с первой попытки три прыгуньи взяли 1.86 и 1.89 метра соответственно.

В последующих попытках первой прекратила борьбу Геращенко. Ирина со второй попытки взяла высоту 1.92 метра, а вот 1.95 девушке не покорилась.

Поэтому борьбу за "золото" соревнований продолжили Левченко и Магучих, которые принимали каждую планку с первого прыжка.

Высота 1.98 стала ключевой на турнире. Этот показатель остался непокоренным для Левченко, а вот ее соперница Магучих взяла с первой попытки. Тогда Ярослава в роли победительницы старта захотела попробовать свои силы на высоте 2.02 метра и не прогадала, взяв ее с первой попытки. Этот результат стал повторением рекорда Украины в помещении. Интересно, что спортсменка побила собственный же рекорд, который установила в 2020 году в немецком Карлсруэ.

Результаты соревнований

Ярослава Магучих – 2.02

Юлия Левченко – 1.95

Ирина Геращенко – 1.92

Прыжок Ярославы Магучих на высоту 2.02 метра