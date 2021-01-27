Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих открыла международный сезон победой на соревнованиях по прыжкам в высоту в итальянском городе Удине.

Источник: Федерация легкой атлетики Украины

На соревнованиях UdinJump Development украинка с первой попытки преодолела 2 метра.

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В Удине Магучих обеспечила себе победу на высоте 1,96 м, которую с трех попыток не преодолела итальянка Алессия Трост. Однако украинка справилась с ней с первой раза, как и со следующей – 2 метра.

После этого Ярослава выполнила три попытки на 2,03. и хоть вторая из них была особенно близкой к успеху, планка все же не устояла.

Видео прыжка Магучих