Украинка Магучих победила на международном турнире в Италии: видео
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих открыла международный сезон победой на соревнованиях по прыжкам в высоту в итальянском городе Удине.
Источник: Федерация легкой атлетики Украины
На соревнованиях UdinJump Development украинка с первой попытки преодолела 2 метра.
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В Удине Магучих обеспечила себе победу на высоте 1,96 м, которую с трех попыток не преодолела итальянка Алессия Трост. Однако украинка справилась с ней с первой раза, как и со следующей – 2 метра.
После этого Ярослава выполнила три попытки на 2,03. и хоть вторая из них была особенно близкой к успеху, планка все же не устояла.
Видео прыжка Магучих
- Следующим турниром, где выступит Ярослава, станет Банска-Быстрица (Словакия). Соревнования состоятся 2 февраля. Туда же отправится и украинка Юлия Левченко.
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