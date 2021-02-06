Легкоатлетка Бех-Романчук завоевала "серебро" в Берлине: видео
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала "серебро" на турнире ISTAF Indoor 2021 в немецком Берлине. На первом старте сезона украинка показала результат 6.64 метра.
Источник:24 канал
Украинка Марина Бех-Романчук на первом турнире нового сезона в очередной раз доказала, что является лучшей легкоатлеткой мира по прыжкам в длину.
Вот так: Украинка Магучих стала лучшей легкоатлеткой Европы в январе
Первая награда
На соревнования в Берлине главной конкуренткой Украинки в борьбе за "золото" была немка Малайка Михамбо.
Первая попытка Марины на турнире была совсем неудачна – всего 6.41 метра. Не такие цифры хотела увидеть Бех-Романчук. Но обозлившись на себя сама 25-летняя украинская легкоатлетка с каждой попыткой улучшала свой результат и поднималась все ближе к пьедесталу.
Представительница Германии же уверенно захватила лидерство уже со старта. Но до четвертой попытки Михамбо не удалось улучшить свои цифры, которые она поставила в первой попытке – 6.77.
Какие результаты показала Бех-Романчук в следующих прыжках?
- 6.52 метра
- 6.56 метров
- 6.60 метров
- 6.64 метра
Марина уверенно шла к цели. А вот немецкая легкоатлетка неожиданно провалила четвертую и пятую попытки, сделав заступ. Но и это не позволило Бех-Романчук опередить сильнейшую соперницу. Украинка последний прыжок выполнила тоже не лучшим образом – всего 6.42 метра.
Хотя Марина не смогла побороться за "золото", но серебряную награду уже не отпустила. Тройку лидеров замкнула американка Талия Брукс, которая показала на 15 сантиметров худший результат, чем у легкоатлетки из Украины – 6.49.
Результаты прыжков легкоатлеток / Скриншот
Результаты (в метрах)
- Малайка Михамбо (Германия) – 6.77
- Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.64
- Талия Брукс (США) – 6.49
Выступление Марины Бех-Романчук в Берлине видеообзор
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