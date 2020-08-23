Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала "золото" на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция). Марина получила награду 23-го августа с личным рекордом.

Бех-Романчук продемонстрировала лучший личный результат сезона. Об этом сообщает 24 канал.

Кстати: Бех-Романчук выиграла "серебро" на первых престижных соревнованиях после карантина

Новый формат соревнований

В этом году прыжки в длину проходили в новом формате. В частности, после первых пяти прыжков в финальную попытку, где обнулялись все результаты, попадали три лучшие спортсменки.

При таких обстоятельствах ключевым было войти в тройку лучших, чтобы побороться за победу.

Результат Бех-Романчук

Украинка справилась со всеми заданиями. С прыжком на 6.71 метра она на втором месте квалифицировалась в финальную попытку.

В решающей попытке Бех-Романчук продемонстрировала личный рекорд сезона – 6.85 метра.

Результаты

Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.85 см

Катерин Ибаргуэн (Колумбия) – 6.61 см

Хадди Санья (Швеция) – 5.73 см

Победный день для Украины

Кроме Бех-Романчук, награды взяли еще три представительницы Украины. Анна Рыжикова получила серебряную награду в беге на 400 метров с барьерами.

В то же время Ярослава Магучих и Юлия Левченко разыграли победу на этапе Бриллиантовой лиги. Они не оставили шансов соперницам в прыжках в высоту.

Ярослава снова одержала победу, но Юлия заняла второе место.