Украинка Бех-Романчук с рекордом взяла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала "золото" на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция). Марина получила награду 23-го августа с личным рекордом.
Бех-Романчук продемонстрировала лучший личный результат сезона. Об этом сообщает 24 канал.
Кстати: Бех-Романчук выиграла "серебро" на первых престижных соревнованиях после карантина
Новый формат соревнований
В этом году прыжки в длину проходили в новом формате. В частности, после первых пяти прыжков в финальную попытку, где обнулялись все результаты, попадали три лучшие спортсменки.
При таких обстоятельствах ключевым было войти в тройку лучших, чтобы побороться за победу.
Результат Бех-Романчук
Украинка справилась со всеми заданиями. С прыжком на 6.71 метра она на втором месте квалифицировалась в финальную попытку.
В решающей попытке Бех-Романчук продемонстрировала личный рекорд сезона – 6.85 метра.
Результаты
- Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.85 см
- Катерин Ибаргуэн (Колумбия) – 6.61 см
- Хадди Санья (Швеция) – 5.73 см
Победный день для Украины
Кроме Бех-Романчук, награды взяли еще три представительницы Украины. Анна Рыжикова получила серебряную награду в беге на 400 метров с барьерами.
В то же время Ярослава Магучих и Юлия Левченко разыграли победу на этапе Бриллиантовой лиги. Они не оставили шансов соперницам в прыжках в высоту.
Ярослава снова одержала победу, но Юлия заняла второе место.
Что такое Бриллиантовая лига?
Это легкоатлетические соревнования, основанные еще в 2010 году Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Серия стартов состоит из 14 этапов, которые проходят в разных странах. За главный приз соревнований борются представители 9 беговых и 7 технических легкоатлетических дисциплин, как у мужчин, так и у женщин. Каждая из этих дисциплин представлена только на 7 из 14 этапов.