Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих попала в список претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы в феврале.

Вместе с Магучих на награду претендуют нидерландки Фемке Бол и Надин Виссер, а также Лариса Япикино из Италии.

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Магучих в феврале установила национальный рекорд Украины, прыгнув 206 см на турнире в Словакии. А также победила на чемпионате Украины.

Украинская прыгунья может получить звание лучшей легкоатлетки Европы второй раз подряд. Магучих была признана лучшей в январе.

Достижения Магучих в январе

В 2021 году Ярослава Магучих соревновалась на трех турнирах и трижды была лучшей.

Сначала Ярослава победила на соревнованиях в Киеве с результатом 2.02 м. Впоследствии украинка открыла международный сезон победой в Италии.

На турнире в Словакии Магучих одержала победу с рекордным прыжком 2.06. Ярослава установила мировой рекорд в помещении среди юниоров.



Достижения Ярославы Магучих в 2019-2020 годах / инфографика 24 канала