Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Европы в январе 2021 года. Магучих впервые в карьере удостоилась подобного признания.

19-летняя украинка была выбрана лучшей атлеткой января по результатам голосования на страницах Европейской федерации легкой атлетики.

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Кого опередила Магучих

На звание лучшей легкоатлетки были номинированы четыре спортсменки:

Ярослава Магучих (Украина);

Фемке Бол (Нидерланды);

Дайна Эшер-Смит (Великобритания)

Киле Годжкинсон (Великобритания).

Больше всего голосов получила именно Ярослава, которую и выбрали лучшей в январе.



Достижения Ярославы Магучих / Инфографика Спорт 24

Почему Магучих стала лучшей?

В 2021 году Ярослава Магучих соревновалась на трех турнирах и трижды была лучшей.

Сначала Ярослава победила на соревнованиях в Киеве с результатом 2.02 м. Впоследствии украинка открыла международный сезон победой в Италии.

На турнире в Словакии Магучих одержала победу с рекордным скачком 2.06. Ярослава установила мировой рекорд в помещении среди юниоров.

Внимание. Это первая награда лучшей легкоатлетки Европы для Ярославы. Она была дважды номинирована – в августе и январе 2020 года.

Лучшим легкоатлетом Европы стал 34-летний прыгун с шестом Рено Лавиленни.