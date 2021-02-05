Украинка Магучих стала лучшей легкоатлеткой Европы в январе
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Европы в январе 2021 года. Магучих впервые в карьере удостоилась подобного признания.
Источник:Фейсбук European Athletics
19-летняя украинка была выбрана лучшей атлеткой января по результатам голосования на страницах Европейской федерации легкой атлетики.
Примечательно Олимпийская надежда Украины: история успеха 19-летней Ярославы Магучих
Кого опередила Магучих
На звание лучшей легкоатлетки были номинированы четыре спортсменки:
- Ярослава Магучих (Украина);
- Фемке Бол (Нидерланды);
- Дайна Эшер-Смит (Великобритания)
- Киле Годжкинсон (Великобритания).
Больше всего голосов получила именно Ярослава, которую и выбрали лучшей в январе.
Достижения Ярославы Магучих / Инфографика Спорт 24
Почему Магучих стала лучшей?
В 2021 году Ярослава Магучих соревновалась на трех турнирах и трижды была лучшей.
Сначала Ярослава победила на соревнованиях в Киеве с результатом 2.02 м. Впоследствии украинка открыла международный сезон победой в Италии.
На турнире в Словакии Магучих одержала победу с рекордным скачком 2.06. Ярослава установила мировой рекорд в помещении среди юниоров.
Лучшим легкоатлетом Европы стал 34-летний прыгун с шестом Рено Лавиленни.
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