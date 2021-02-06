Шведская легкоатлетка Кайса Бергквист откровенно призналась, что считает Ярославу Магучих наиболее талантливой спортсменкой в прыжках в высоту. Она уверена, что ее рекорд легко побьет 19-летняя украинка.

Бывшая легкоатлетка Кайса Бергквист приятно поражена результатами молодой Ярославы Магучих. Она отреагировала на победу украинки на турнире UdinJump в словацкой Банска-Быстрице.

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"Украинский бриллиант"

Шведка назвала украинскую легкоатлетку одной из самых талантливых спортсменок современности, которой по силам покорять планку на высоте даже выше 2.10 метра.

Думаю, мне недолго осталось ходить в рекордсменках мира. Ярослава постоянно поднимает планку собственных достижений и, как по мне, является самым большим талантом прыжков в высоту за всю историю. Если кто и сможет превзойти мое достижение прямо сейчас, то это именно она,

– заявила Кайса.

Важно! Кайса Бергквист – действующая обладательница мирового рекорда по прыжкам в высоту в помещении. Ее результат 2.08 метра, который она установила в 2006 году в Арнштадте, входит в топ-4 лучших в истории соревнований.

Интересно, что кроме представительницы Швеции планку на высоте 2.08 взяла двукратная призер Олимпиады из Хорватии Бланка Влашич. А на один сантиметр выше прыгнула болгарка Стефка Костадинова, но показала такой результат на открытом воздухе еще в далеком 1987 году.

Рекордное выступление Магучих: главное

Ярославе удалось победить на третьих своих соревнованиях подряд. К победам в Киеве и итальянском Удине она добавила и успех в словацкой Банска-Быстрице.

Магучих боролась за "золото" с другой украинкой Юлией Левченко. Но последняя остановилась на высоте 1.96 метра, поэтому получила серебряную награду.

Ярославу было не остановить. Девушка с первой попытки взяла как 1.99 метра, так и 2.01 метра. Легкоатлетка подняла планку на высоту 2.03, а впоследствии – и 2.06 метра. Эти высоты не создали проблем 19-летней украинке. Такой результат позволил Магучих установить новый мировой рекорд среди юниорок в помещении. Также ее результат стал рекордом и для Украины.

Представительница Украины уже победила своих соперниц в борьбе за звание лучшей легкоатлетки Европы в январе 2021 года. Это для Ярославы первая такая награда.