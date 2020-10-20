Журнал "Фокус" составил свой рейтинг самых влиятельных женщин Украины. Всего в списке сто имен, пять из которых – из сферы спорта.

Рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины" опубликовали в журнале "Фокус". Издание составляет такой рейтинг ежегодно, начиная с 2006 года. В 2020 году в него вошли сразу пять женщин, которые связаны со спортом.

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Марина Бех-Романчук. 43 место

Самое высокое место среди спортсменок – у Марины Бех-Романчук. Прыгунья в длину заняла довольно высокое 43-е место. В издании немалое внимание уделили ее отношениям с пловцом Михаилом Романчуком, а не ее спортивным достижениям. Хотя легкоатлетка только в 2020 году выиграла ряд престижных соревнований – этапы Бриллиантовой лиги, турнир ISTAF в Берлине и тому подобное. На этапе Бриллиантовой лиги в Катаре она показала свой лучший результат в сезоне – 6,91 метра.

Такие достижения спортсменки не остались без внимания местных властей – Марина Бех-Романчук получила квартиру в Хмельницком.

Мария и Анна Музычук, 69 и 70 место

Сестры Мария и Анна Музычук разместились рядом в рейтинге. Рядом они и в мировом шахматном рейтинге – младшая Мария на шестом месте, а Анна – на седьмом.

Элина Свитолина, 80 место

Свитолина входит в топ-5 мирового рейтинга WTA. Но в Украине она лишь на 80-м месте в рейтинге самых влиятельных женщин. Свитолина чередует успешные выступления и победы на международных соревнованиях с неожиданными поражениями.

Екатерина Монзуль, 100 место

Она не спортсменка, но влияние на спорт имеет значительное. Екатерина Монзуль судит футбольные матчи. И не только в Украине, но и международные турниры. В том числе и среди мужчин. Она была одной из тех, кому доверили обслуживать матчи финального этапа Лиги чемпионов среди женских команд.