Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира
Украинка Дарья Билодид получила очередную награду. Международная федерация дзюдо признала Дарию Билодид лучшей дзюдоисткой 2019/2020 годов.
О том, что Билодид стала обладательницей IJF Judo Awards, информирует Международная федерация дзюдо.
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Достижения Билодид
В 2019 году Билодид завоевала золото на чемпионатах мира и Европы, Европейских играх и Grand Slam. В 2020 году на счету 20-летней украинки золото и бронза на турнирах серии Grand Slam.
В 2020 году Билодид проиграла впервые с 29 марта 2019 года. Ее победная серия насчитывала 20 схваток.
Дарья впервые выступала в категории до 52 килограммов на турнире серии IJF World Judo Tour – Большой шлем. Она проиграла в четвертьфинале.
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