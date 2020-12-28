Украинка Дарья Билодид получила очередную награду. Международная федерация дзюдо признала Дарию Билодид лучшей дзюдоисткой 2019/2020 годов.

О том, что Билодид стала обладательницей IJF Judo Awards, информирует Международная федерация дзюдо.

Достойно внимания Украинская дзюдоистка Билодид покорила фанатов идеальной фигурой в купальнике: фото

Дар’я Білодід - володарка IJF Judo Awards

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визнала українку Дар’ю Білодід кращою дзюдоїсткою за підсумками 2019/20.

Вітаємо і пишаємося!!! pic.twitter.com/92XXGrz6Pn — НОК України (@OlympicUA) December 28, 2020

Достижения Билодид

В 2019 году Билодид завоевала золото на чемпионатах мира и Европы, Европейских играх и Grand Slam. В 2020 году на счету 20-летней украинки золото и бронза на турнирах серии Grand Slam.

В 2020 году Билодид проиграла впервые с 29 марта 2019 года. Ее победная серия насчитывала 20 схваток.

Дарья впервые выступала в категории до 52 килограммов на турнире серии IJF World Judo Tour – Большой шлем. Она проиграла в четвертьфинале.