Украинки сразу после возобновления соревнований заполонили пьедестал. Такие достижения не смог обойти стороной американский легкоатлетический журнал Track & Field, который признал украинку Марину Бех-Романчук лучшей прыгуньей в высоту 2020-го года. Читайте также Феерили на соревнования в Европе: кто получил звание лучших легкоатлетов Украины Спортсменка одержала две победы на этапах Бриллиантовой лиги, которые принесли успех и награду украинке. В прыжках в высоту украинским представительницам тоже почти не было равных. Ярослава Магучих и Юлия Левченко заняли вторую и третью ступеньки соответственно. Уступив лишь россиянке Марии Ласицкене. Четвертая представительница Украины в рейтинге Track & Field Алина Шух занимает второе место среди многоборок, уступая лишь австрийке Ивоне Дадич. Как выступала Бех-Романчук на Бриллиантовой лиге "Золото" в свою копилку легкоатлетка положила на Бриллиантовой лиге в Стокгольме (Швеция). Бех-Романчук продемонстрировала лучший личный результат сезона и в решающей попытке прыгнула на 6,85 метра. Бех-Романчук не оставила шансов конкуренткам на соревнованиях по прыжкам в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар). Украинка прыгнула на 6,91 метра. Этот результат стал лучшим показателем сезона. До личного рекорда не хватило всего 2 сантиметров. 25-летняя легкоатлетка установила его еще в 2016 году в Луцке. Ожесточенная борьба Магучих и Левченко Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Монако. Сильнейшей конкуренткой для Магучих была другая украинка Юлия Левченко. Девушки в течение сезона бок о бок шли на всех соревнованиях. Магучих использовала меньшее количество попыток, чем Левченко, поэтому вышла победительницей в этом противостоянии. Юлия была вынуждена радоваться "серебру". Также Ярослава поднялась на вторую ступеньку пьедестала на турнире "Мемориал Ирены Шевинской" в Быдгоще. Победу же праздновала землячка Левченко. В Стокгольме обе украинки снова оставили позади других соперниц. Магучих и Левченко преодолели высоту в 1,98 м. Ярослава сделала это с первой попытки, а Левченко понадобилось три подхода. После этого они начали брать высоту в 2 метра. Ее лишь с третьей попытки преодолела Магучих, а Левченко так и не смогла. На международном турнире Kamila Skolimowska Memorial Юлия завоевала золотую медаль. А на соревнованиях в Германии украинкам снова не было равных. Юлии Левченко удалось одержать над Ярославой Магучих вторую в этом сезоне победу, превзойдя Ярославу по количеству попыток. Именно это и стало решающим в итоговом распределении мест. Обе атлетки показали итоговый результат 1,96 метра.