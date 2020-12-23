Украинки сразу после возобновления соревнований заполонили пьедестал. Такие достижения не смог обойти стороной американский легкоатлетический журнал Track & Field, который признал украинку Марину Бех-Романчук лучшей прыгуньей в высоту 2020-го года.

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Спортсменка одержала две победы на этапах Бриллиантовой лиги, которые принесли успех и награду украинке. В прыжках в высоту украинским представительницам тоже почти не было равных. Ярослава Магучих и Юлия Левченко заняли вторую и третью ступеньки соответственно. Уступив лишь россиянке Марии Ласицкене.

Четвертая представительница Украины в рейтинге Track & Field Алина Шух занимает второе место среди многоборок, уступая лишь австрийке Ивоне Дадич.

Как выступала Бех-Романчук на Бриллиантовой лиге

"Золото" в свою копилку легкоатлетка положила на Бриллиантовой лиге в Стокгольме (Швеция). Бех-Романчук продемонстрировала лучший личный результат сезона и в решающей попытке прыгнула на 6,85 метра.

Бех-Романчук не оставила шансов конкуренткам на соревнованиях по прыжкам в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар). Украинка прыгнула на 6,91 метра. Этот результат стал лучшим показателем сезона. До личного рекорда не хватило всего 2 сантиметров. 25-летняя легкоатлетка установила его еще в 2016 году в Луцке.

Ожесточенная борьба Магучих и Левченко